Зеленский заявил, что людей с военным опытом должно быть больше во власти 7 февраля, 21:25 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в руководстве государства должно быть больше людей, прошедших испытание войной.

Так глава государства прокомментировал назначение новых глав МВД и СБУ.

"Василий Малюк некоторое время был исполняющим обязанности главы Службы. Он прошел испытание войной. Он доказал свою эффективность. Он был назначен", - заявил Зеленский.

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Он также поблагодарил депутатов за утверждение главой МВД Игоря Клименко, так как министерство является элементом общей системы обороны и безопасности.



"Сейчас у нас есть люди, которые получили опыт такой войны. Есть четкие результаты в своей работе на государство, которое воюет за свой народ и за свою независимость. Таких людей должно быть больше на должностях разного уровня в органах центральной и местной власти", - заявил президент.

Верховная Рада назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины во вторник, 7 февраля.

В тот же день руководителем МВД стал Игорь Клименко. Клименко назначили исполнять обязанности министра внутренних дел 18 января после гибели бывшего главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах. Ранее он являлся руководителем Нацполиции Украины.