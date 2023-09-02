Зеленский после меры пресечения Коломойскому: Будет Украина других правил 2 сентября, 21:33 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTER)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского и добавил, что дальше будет «Украина других правил».

Об этом он заявил в своем вечернем обращении в субботу, 2 сентября.

Глава государства заявил, что украинцы защитят свое государство и вернут свободу своей земле.

«Каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы — те же самые. Демократия — наверное, такая же бурная. Свобода — одна из крупнейших в Европе, как и всегда», — заявил Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что эти качества реализуются «точно без многолетнего „как всегда“» в отношении тех, кто «грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила».

«Я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое — каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать», — резюмировал глава государства.

Утром в субботу, 2 сентября, СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

До этого еще в феврале в доме Коломойского провели обыски. В СБУ тогда заявляли, что они связаны с выявленными схемами присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО Укрнафта и ПАО Укртатнафта.

В частности, менеджмент компаний подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов.

По данным следствия, схема работала в пользу фактических владельцев и бенефициаров компаний.

Топ-менеджменту Укртатнафты тогда сообщили о подозрениях.

7 ноября 2022 года Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий перешли в собственность государства после соответствующего указа Зеленского. Акции предприятий перешли Минобороны Украины на период действия военного положения.

11 ноября руководителем Укрнафты был назначен Сергей Корецкий.

До этого оперативное управление компанией осуществляла так называемая бизнес-группа Приват, связанная с Игорем Коломойским.

В конце 2016 года правительство национализировало ПриватБанк, после чего финучреждение докапитализировали на сумму в более 155 млрд гривен.

Минюст США обвинял Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы «отмывал» через компании в США и по всему миру. Сам олигарх отрицает эти обвинения.

В общем в украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде продолжается процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам Коломойского и Боголюбова. Банк требует возмещения в связи со схемами бывших владельцев, которые имеют признаки мошенничества и отмывания средств.

В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.

Вечером 2 сентября Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения Коломойскому. Олигарху назначили содержание под стражей на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более 509 миллионов гривен.