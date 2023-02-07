Зеленский — о кадровых решениях: Слухи могут ослабить сосредоточенность на победе, наши шаги — усилить позицию Украины 7 февраля, 15:58 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Комментируя кадровую политику, президент Владимир Зеленский заявил, что распространение псевдоинформации «могут ослабить работу на победу Украины» в развязанной Россией полномасштабной войне.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде во вторник, 7 февраля.

Зеленский поблагодарил всех, «кто воздерживается от распространения любых слухов, которые могут ослабить сосредоточенность наших людей в работе на главное — победу Украины».

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«Только помогая нашему государству, только не давая врагу играть с эмоциями в обществе, и только делая все, чтобы у наших воинов было больше оружия, можем обеспечить успех нашего государства», — подчеркнул президент.

По его словам, власти делают кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сферах обороны и безопасности, которые способны усилить позицию Украины, а общество информируют касательно них «на том уровне на котором принимаются решения».

7 февраля Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ, Игоря Клименко — министром внутренних дел Украины.



5 февраля на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны по закупкам продуктов для ВСУ по завышенным ценам появилась информация, что главу ведомства Алексея Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Комментируя это, он говорил, что подаст в отставку, если Зеленский примет такое решение.

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается в должности. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны.