Зеленский отреагировал на фейк о своей госпитализации в реанимацию — видео 21 июля, 16:55 Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы будут сопротивляться РФ, что бы с ним не случилось (Фото:Скриншот видео zelenskiy_official/instagram.com)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал фейк кремлевской пропаганды о его здоровье, который был распространен в эфире нескольких украинских радиостанций в результате кибератаки в четверг, 21 июля.

Речь идет о сообщении, якобы глава государства был срочно госпитализирован в реанимацию, а его обязанности взял на себя председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Видео дня

Зеленский решил это опровергнуть, записав видеообращение, в котором заверил, что с его здоровьем все нормально.

«Сегодня Россия запустила очередные фейки, что государство не руководится президентом Зеленским, поскольку он находится в больнице, точнее в реанимации, из-за своего тяжелого состояния здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал», — заявил украинский лидер

Кроме того, он отметил, что украинцы будут сопротивляться РФ, что бы с ним не случилось.

«Плохая новость для вас, кто запускает такие фейки: Я не один. Таких как я 40 миллионов. И при всем уважении к пожилым, 44 — это не 70», — сказал Зеленский, возможно, намекнув на возраст российского диктатора Владимира Путина.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.