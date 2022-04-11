Зеленский продолжил диалог с премьером Нидерландов о военной помощи и санкциях против РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте оборонную поддержку Украины и ужесточение санкций против РФ.
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«Продолжил диалог с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Обсудили оборонную поддержку Украины в нашем противодействии агрессии РФ, необходимость ужесточения санкций и наказание всех виновных в ужасающих преступлениях агрессора на украинской земле», — говорится в сообщении Зеленского в Twitter.
Президент добавил, что продолжит координировать усилия с Нидерландами ради достижения мира в Украине.
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