Зеленский продолжил диалог с премьером Нидерландов о военной помощи и санкциях против РФ

11 апреля, 21:08
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Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте оборонную поддержку Украины и ужесточение санкций против РФ.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

«Продолжил диалог с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Обсудили оборонную поддержку Украины в нашем противодействии агрессии РФ, необходимость ужесточения санкций и наказание всех виновных в ужасающих преступлениях агрессора на украинской земле», — говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

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Президент добавил, что продолжит координировать усилия с Нидерландами ради достижения мира в Украине.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1513551783049711620?s=07
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Санкции Запада Война в Украине

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