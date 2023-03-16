У рашизма не получится остаться безнаказанным злом, агрессора ждет трибунал — Зеленский 16 марта, 22:26 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже работает над созданием трибунала для виновных в преступлении российской агрессии против Украины.

«Настанет день — и будет создан трибунал, возвращающий справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день — и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов», — сказал президент в вечернем видеообращении в четверг, 16 марта.

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Зеленский отметил, что Генеральный прокурор и его Офис, украинские правоохранители, спецслужбы, правительство, дипломаты, Офис президента уже делает юридическую работу для создания трибунала.

«У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. Вечная память всем нашим людям, всем взрослым и детям, чьи жизни унес российский террор! Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою за Украину!» — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил тех, кто приближает ответственность для государства-зла. Он вновь подчернул, что вся Украина будет свободной.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что спецтрибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.