Должны стать лидерами. Зеленский заявил, что для РФ должны наступить разрушительные последствия на фоне ядерных угроз 28 сентября, 00:22 Зеленский напомнил, что армия РФ захватила и терроризирует ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для России должны наступить разрушительные последствия как только прозвучали заявления об аннексии украинских территорий и возможном ядерном ударе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы должны научиться быть лидерами в мире! Мы должны сделать сейчас главный вывод. Превентивность — это базовая вещь. Это то, что может сделать больше для поддержания мира», — заявил президент во время выступления перед студентами и преподавателями Гарвардского университета.

Видео дня

Зеленский напомнил, что кремлевский диктатор и его пропагандисты открыто говорят о ядерном оружии, угрожая его применением.

«Россия заговорила о ядерном оружии. Российские пропагандисты говорят еще громче, чем раньше, что удары и аннексии ждут не только наше государство, но и других — от Казахстана до стран Балтии, от Грузии до Молдовы и Польши. Посмотрите ситуацию с атомными объектами Украины. Впервые в истории атомную станцию обстреляли из танков прямой наводкой. Впервые в истории крылатыми ракетами был нанесен удар по территории атомной станции», — заявил Зеленский.

Глава государства считает, что только превентивные действия против РФ могут показать агрессору, что он заплатит высокую цену за свои действия.

«Разрушительные последствия должны наступать для России. Уже сам факт таких угроз, уже сам факт такой риторики. Только превентивные действия могут показать, что мир ничего не проглотит и что агрессору придется заплатить за все это мучительную цену», — заявил президент.

Читайте также: Константин Елисеев Битые карты Кремля

Российские оккупанты 27 сентября начали сообщать о «результатах» псевдореферендумов на захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где нарисовали около 90% «поддержки».

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

Опасения также вызывает ситуация вокруг захваченной войсками РФ Запорожской АЭС.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.