Зеленский призвал вернуться к реальности тех, для кого война стала «далекой»

7 августа, 01:02
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев максимально сосредоточиться для достижения победы Украины.

Глава государства считает, что необходимо «вернуться к реальности» тем, кто считает, что «война где-то там».

«Украине нужна только сила, только максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы. Если кому-то уже кажется, якобы война „где-то там“ и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем», — заявил президент.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/6fA18h07ZU4
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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