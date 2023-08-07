Зеленский призвал вернуться к реальности тех, для кого война стала «далекой» 7 августа, 01:02 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев максимально сосредоточиться для достижения победы Украины.

Глава государства считает, что необходимо «вернуться к реальности» тем, кто считает, что «война где-то там».

«Украине нужна только сила, только максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы. Если кому-то уже кажется, якобы война „где-то там“ и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем», — заявил президент.

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