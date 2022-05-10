Зеленский призвал украинцев не ждать ежедневных побед ВСУ на фронте 10 мая, 23:27 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не ждать ежедневных побед ВСУ на фронте и не создавать «атмосферу морального давления».

Война России против Украины — главные события 10 мая

«Хочу призвать всех наших людей, а особенно тех, кто в тылу, не распространять идеи и не создавать атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы», — сказал Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения.

Видео дня

Президент подчеркнул, что ВСУ делают все для освобождения украинской территории и украинцев.

«ВСУ сегодня обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области: постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые проявляют нечеловеческую силу, чтобы изгнать армию оккупантов, когда-то вторую армию мира», — напомнил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.