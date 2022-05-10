Зеленский призвал украинцев не ждать ежедневных побед ВСУ на фронте

10 мая, 23:27
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не ждать ежедневных побед ВСУ на фронте и не создавать «атмосферу морального давления».

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«Хочу призвать всех наших людей, а особенно тех, кто в тылу, не распространять идеи и не создавать атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы», — сказал Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения.

Видео дня

Президент подчеркнул, что ВСУ делают все для освобождения украинской территории и украинцев.

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«ВСУ сегодня обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области: постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые проявляют нечеловеческую силу, чтобы изгнать армию оккупантов, когда-то вторую армию мира», — напомнил он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Владимир Зеленский

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