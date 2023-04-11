Неразумно пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой — Зеленский

11 апреля, 23:34
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 11 апреля, сказал, что для победы украинцы должны быть сконцентрированы на помощи государству.

Глава государства отметил, что Украина сейчас на том этапе войны, когда и украинцам, и союзникам нашей страны важно «не терять ощущение пути, который мы должны пройти».

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«По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то игнорировать войну или быть менее сконцентрированным на помощи государству. Нам вместе с партнерами удалось сделать многое для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас пора почивать на лаврах. Путь — впереди. Движение — впереди», — подчеркнул он.

Зеленский сказал, что украинское общество должно быть единым и стойким, чтобы поддерживать позиции защитников на фронте.

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«Неразумно просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Это общая задача. Победы добиваются усилиями всех. Тех, кто за нее сражается, и тех, кто дает оружие. Тех, кто сокращает возможности государства-террориста и тех, кто увеличивает возможности Украины», — добавил президент.

Он заявил, что каждый должен понимать, что делает для победы и хватает ли этих шагов «на весь путь».

https://www.youtube.com/embed/l0hUewvmKQY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина Владимир Зеленский Война России против Украины силы обороны

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