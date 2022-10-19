Зеленский призвал жителей захваченных территорий на юге и востоке Украины уехать 19 октября, 23:31 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 19 октября, обратился к жителям временно захваченных территорий на юге и востоке Украины и предупредил, что российские оккупанты в ближайшее время будут пытаться принудительно «мобилизовать» мужчин.

В вечернем обращении глава государства попросил украинцев всеми силами избегать попыток оккупантов забрать мужчин в свою армию.



«Старайтесь уехать с оккупированной территории. Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции. И главное — берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим нашим людям, которые рядом с вами», — призвал Зеленский.

Видео дня

Комментируя юридически никчемный указ российского диктатора о «военном положении» на захваченных территориях Украины, президент напомнил, что страна-агрессор до этого полгода всячески избегала даже слова «война».

«Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну что могу сказать — просто истерика у „товарищей чекистов“. Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России», — добавил президент.



На фоне наступления защитников Украины на юге российский диктатор Владимир Путин заявил о «введении военного положения» на оккупированных Россией территориях Украины. Незаконный и преступный указ Путина предусматривает «военное положение» на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.