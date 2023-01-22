Мир должен остановить страну, блокирующую поставки продовольствия — Зеленский 22 января, 01:33 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен остановить Россию, блокирующую поставки продовольствия.

"И я благодарю всех, кто вместе с нами реализует инициативу Зерно из Украины. Дамы и господа, я призываю всех вас именно к такому подходу к вопросам глобальной продовольственной безопасности, который был бы основан на морали и необходимости защиты права каждого человека на еду и питьевую воду", - заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы на ее плодородных землях "росла пшеница, а не воронки от бомб".

"Мир нуждается в большей решительности и большем сотрудничестве для того, чтобы останавливать агрессии, которые ломают продовольственный рынок. Останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки поставок продовольствия. Привлекать к ответственности любого тирана, пытающегося сделать голод инструментом своей политики", – заявил Зеленский.

С начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 8 января 2023 удалось экспортировать 16,9 млн т продукции АПК нашим иностранным партнерам.

В то же время экспорт зерновым коридором уменьшился на 35% с начала года.