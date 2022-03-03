Зеленский — НАТО: Сколько еще голов должно оторваться, чтобы вы закрыли небо? 3 марта, 19:07 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных союзников ввести беспилотную зону над украинской территорией силами Североатлантического альянса.

Фрагмент пресс-конференции опубликовал российский телеканал Настоящее время.

Глава государства попросил озвучить конкретные сроки, когда страны НАТО могут закрыть небо над Украиной.

«Сколько еще людей должны взорваться? Сколько еще рук, ног, голов должно оторваться, чтобы вы закрыли небо? Сколько вам еще нужно?! Скажите! Мы будем считать и подождем этого момента. Если у вас нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты», — заявил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что обратится к главам МИД стран-участниц НАТО с просьбой о закрытии неба над Украиной в пятницу, 4 марта.

После начала войны России против Украины была зарегистрирована петиция с призывом к странам НАТО полностью закрыть небо над Украиной чтобы остановить авиаудары российских оккупантов. Она набрала 1 миллион подписей.



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