Зеленский попросил лидеров G7 передать Украине системы ПВО среднего и дальнего радиуса действия 11 октября, 18:19 Владимир Зеленский обратился к лидерам G7 (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия.

Во время обращения к лидерам G7 во вторник, 11 октября, Зеленский подчеркнул, что Украине нужен воздушный щит.



«Это часть гарантий безопасности, являющихся элементом нашей формулы мира. Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора — ракетные удары — перестанут работать», — заявил глава украинского государства.

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Зеленский поблагодарил Германию и лично канцлера Олафа Шольца за ускорение поставок IRIS, а США и президента Джо Байдена — за решение передать современные системы ПВО и ПРО. Он выразил надежду, что Украина получит системы среднего и дальнего радиуса действия для эшелонированной системы обороны. Также президент обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Италии Марио Драги и добавил, что Украина очень ждет системы SAMP-T и хочет получить их в ближайшие месяцы, если это возможно.

Президент Украины напомнил, что страна-агрессор РФ, по данным украинской разведки, заказала у Ирана 2400 Шахидов [дронов-камикадзе], которыми активно атакует территорию нашей страны.



Инфографика: НВ

"…Важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО и чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны. Завтра в формате Рамштайна — я бы просил, чтобы наши министры обороны это обсудили", — добавил Зеленский.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в среду, 12 октября, министры обороны Альянса обсудят с украинским коллегой Алексеем Резниковым оборонные нужды Украины.

Количество погибших в результате массированного ракетного удара РФ по Украине 10 октября возросло до 20 человек, еще 108 человек пострадали. Страна-агрессор за день нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов.

Чем обстреливают Украину. Чем мы защищаемся – Юрий Игнат https://www.youtube.com/embed/XtUGbuGVuMs