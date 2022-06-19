Начинается историческая неделя. Решение по статусу кандидата в ЕС для Украины отвечает интересам всей Европы — Зеленский 19 июня, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз отвечает интересам всей Европы.



«Завтра начинается действительно историческая неделя. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза по поводу статуса кандидата для Украины», — заявил президент.

Видео дня

Глава государства отметил, что с момента обретения независимости с 1991 года для Украины было не так много судьбоносных решений.

«Уже имеем положительное решение Еврокомиссии, и в конце новой недели будет ответ Европейского совета. Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что на этой неделе у него будут новые обращения к властям и народам европейских стран. Зеленский будет призывать поддержать заявку Украины.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. После этого Нидерланды и Дания заявили о поддержке такого шага, хотя раньше сомневались.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. За проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.