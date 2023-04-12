Все российские активы должны пойти на восстановление Украины — Зеленский 12 апреля, 23:27 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир направить все конфискованные российские активы на восстановление страны после войны.

«Никакой руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста. Тем более, что мир знает решение — об активах России, российских чиновниках, богатевших олигархах, пока их государство становилось террористом… Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания», — заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что в среду, 12 апреля, тему обновления Украины обсуждали на встрече специального финансового формата поддержки Украины.

«Только принял участие во встрече специального формата поддержки Украины финансового. Это мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов крепких демократий — наших партнеров, Еврокомиссию, руководителей международных финансовых институтов: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития», — заявил Зеленский.

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В конце марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на восстановление Украины нужно выделить 411 миллиардов долларов.

26 января Украина запустила Межведомственную донорскую координационную платформу для поддержки восстановления, восстановления и реконструкции страны (финансовый Рамштайн).

