Все российские активы должны пойти на восстановление Украины — Зеленский

12 апреля, 23:27
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир направить все конфискованные российские активы на восстановление страны после войны.

«Никакой руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста. Тем более, что мир знает решение — об активах России, российских чиновниках, богатевших олигархах, пока их государство становилось террористом… Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания», — заявил глава государства.

Видео дня

Зеленский отметил, что в среду, 12 апреля, тему обновления Украины обсуждали на встрече специального финансового формата поддержки Украины.

«Только принял участие во встрече специального формата поддержки Украины финансового. Это мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов крепких демократий — наших партнеров, Еврокомиссию, руководителей международных финансовых институтов: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/deMfG_hdYks
Читайте также:
Дмитрий Лебедев
Дмитрий Лебедев
Без чего восстановление Украины провалится

В конце марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на восстановление Украины нужно выделить 411 миллиардов долларов.

26 января Украина запустила Межведомственную донорскую координационную платформу для поддержки восстановления, восстановления и реконструкции страны (финансовый Рамштайн).

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины Восстановление Украины российские активы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X