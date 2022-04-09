«Должно быть первым шагом». Зеленский призвал демократические государства ввести нефтяное эмбарго для России 9 апреля, 22:53 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский: Демократический мир точно может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех остальных государств (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал демократические государства ввести нефтяное эмбарго для России в традиционном видеообращении 9 апреля.

«Среди приоритетных задач для нашей дипломатии, для всех контактов с нашими партнерами – введение более болезненных ограничений денежных потоков Российской Федерации. Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса», — сказал он.

Видео дня

По словам Зеленского, «демократический мир точно может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех остальных государств. Именно нефть — один из двух источников российской самоуверенности, их ощущения безнаказанности».

«Другой источник – газ – также впоследствии будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только из безопастностных, но и из экологических соображений», — отметил президент.

Он подчеркнул, что у Украины нет времени ждать.

«Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, необходимо действовать немедленно. Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем, на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это будет для них аргумент — искать мир. Прекратить бессмысленное насилие», - заявил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.