«Должно быть первым шагом». Зеленский призвал демократические государства ввести нефтяное эмбарго для России
Владимир Зеленский: Демократический мир точно может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех остальных государств (Фото:president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский призвал демократические государства ввести нефтяное эмбарго для России в традиционном видеообращении 9 апреля.
«Среди приоритетных задач для нашей дипломатии, для всех контактов с нашими партнерами – введение более болезненных ограничений денежных потоков Российской Федерации. Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса», — сказал он.
По словам Зеленского, «демократический мир точно может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех остальных государств. Именно нефть — один из двух источников российской самоуверенности, их ощущения безнаказанности».
«Другой источник – газ – также впоследствии будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только из безопастностных, но и из экологических соображений», — отметил президент.
Он подчеркнул, что у Украины нет времени ждать.
«Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, необходимо действовать немедленно. Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем, на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это будет для них аргумент — искать мир. Прекратить бессмысленное насилие», - заявил он.
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