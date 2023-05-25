Чем больше российских пленных, тем больше мы вернем наших людей — Зеленский 25 мая, 21:58 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 25 мая, поблагодарил всех, кто помог освободить из плена 106 защитников Украины, которые сражались на Бахмутском направлении.

Глава государства отметил, что многие бойцы считались пропавшими без вести, но их удалось вернуть домой.



«Буданов, Ермак, Усов, Лубинец, Малюк, Клименко — все, кто готовил этот обмен, — молодцы. Конечно, спасибо и каждому нашему бойцу, которые обеспечили наличие у нас соответствующего обменного фонда. Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем», — сказал Зеленский.

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В обращении он также рассказал, что обсудил с прибывшим в Киев министром обороны Швеции авиационную коалицию и передачу бронетехники защитникам Украины. Президент поблагодарил Финляндию за 16-й пакет помощи на сумму более 100 млн евро.



25 мая из плена российских оккупантов вернулись восемь офицеров и 98 солдат и сержантов. 68 возвращенных бойцов считали пропавшими без вести. Также Украина репатриировала три тела: двух иностранцев и украинки.