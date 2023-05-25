Чем больше российских пленных, тем больше мы вернем наших людей — Зеленский

25 мая, 21:58
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 25 мая, поблагодарил всех, кто помог освободить из плена 106 защитников Украины, которые сражались на Бахмутском направлении.

Глава государства отметил, что многие бойцы считались пропавшими без вести, но их удалось вернуть домой.

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«Буданов, Ермак, Усов, Лубинец, Малюк, Клименко — все, кто готовил этот обмен, — молодцы. Конечно, спасибо и каждому нашему бойцу, которые обеспечили наличие у нас соответствующего обменного фонда. Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем», — сказал Зеленский.

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В обращении он также рассказал, что обсудил с прибывшим в Киев министром обороны Швеции авиационную коалицию и передачу бронетехники защитникам Украины. Президент поблагодарил Финляндию за 16-й пакет помощи на сумму более 100 млн евро.

https://www.youtube.com/embed/vwlob5muFpI

25 мая из плена российских оккупантов вернулись восемь офицеров и 98 солдат и сержантов. 68 возвращенных бойцов считали пропавшими без вести. Также Украина репатриировала три тела: двух иностранцев и украинки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Обмен пленными Последний обмен пленными Владимир Зеленский Военнопленные Война России против Украины

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