Настроения общества на фоне войны. Украинцы больше всего симпатизируют Зеленскому, Притуле, Кличко и Залужному — опрос 22 сентября, 14:51 Зеленский и Залужный — в пятерке лидеров среди тех, кому симпатизируют украинцы (Фото:ОП)

После почти семи месяцев полномасштабного вторжения РФ лидером симпатий украинцев является президент Владимир Зеленский с результатом в 87%.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии совместно с National Democratic Institute.

В пятерке публичных людей, которые симпатичны украинцам, также ведущий и волонтер Сергей Притула, к нему относятся хорошо 77% опрошенных.

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На третьем месте — мэр Киева Виталий Кличко, ему симпатизируют 63% респондентов.

62% украинцев нравится главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Замыкает пятерку лидеров советник Офиса президента Алексей Арестович, он отстает от Залужного на десять пунктов — ему симпатизируют 52% опрошенных.

Опрос проводился со 2 по 9 августа. Было опрошено 2510 человек методом телефонного интервью с использованием программного обеспечения CATI. Статистическая погрешность не превышает не превышает 2,2%.

В середине августа 91% украинцев одобряли действия президента Владимира Зеленского. Он остается в стране с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, несмотря на предложения западных партнеров в начале войны покинуть Киев.

Зеленский ежедневно обращается к украинцам, рассказывая им о ходе войны с агрессором и результатах борьбы украинских военных.

С начала сентября ВСУ под руководством Залужного показывают ряд успехов украинской армии на поле боя. ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

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