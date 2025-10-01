Зеленский присвоил Парубию звание Героя Украины

Глава государства в Telegram отметил, что с начала полномасштабной войны звание Героя Украины получали только защитники — украинцы, чрезвычайно проявившие себя в боевых условиях, защите государства, позиций и соотечественников. Так 722 человека удостоились этого звания, из них 445 — посмертно. Зеленский добавил, что в День защитников и защитниц Украина расширяет эту традицию уважения и благодарности.

1 октября президент подписал указы о присвоении звания Героя Украины:

Андрею Парубию — народному депутату от Евросолидарности, бывшему главе Верховной Рады и коменданту Евромайдана, убитому во Львове 30 августа;

Геннадию Афанасьеву — крымчанину, который выступил против оккупации Крыма РФ в 2014 году и почти два года находился в российском плену. Был освобожден в июне 2016 года, после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды 130-го батальона ТрО 241-й бригады, погиб в декабре 2022 года в районе села Золотаревка Луганской области;

Степану Чубенко — 16-летнему школьнику и голкиперу клуба в Краматорске, которого в 2014 году расстреляли боевики за проукраинскую позицию;

Владимиру Вакуленко — детскому писателю, похищенному и убитому россиянами во время оккупации части Харьковской области весной 2022 года.

«Это были особенные люди. И они тоже были защитниками — защитниками идеи Украины, нашей независимости. Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны — Львовской области, Крыма, Донбасса, Харьковской области. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России», — заявил Зеленский.

1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц — государственный праздник, который совпадает с религиозным праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского козачества. После изменения церковного календаря два года назад его дата была перенесена с 14 октября на 1 октября.