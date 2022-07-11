Зеленский присвоил польскому Перемышлю звание Город-спаситель

11 июля, 22:16
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил польскому городу Перемышль почетное отличие Город-спаситель. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что награда чтит беспрецедентную солидарность местной власти, жителей и волонтеров Перемышля с украинским народом, всестороннюю масштабную помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

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«Перемышль стал вторым после польского Жешува городом, которому присвоена эта почетная награда», — подчеркнули в пресс-службе президента.

Жешуву присвоили звание Город-спаситель 22 мая.

С начала полномасштабного российского вторжения Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев — более 3 млн. Страна предоставила им права, медицину и образование — там уже учатся более 200 тысяч детей из Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Перемышль

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