Зеленский пришел на «Лигу смеха». Как реагируют соцсети

Сегодня, 19:42
8286
Этот материал сейчас доступен только на украинском языке
Зеленский пришел на «Лигу смеха». Как реагируют соцсети - фото

Facebook Студии Квартал 95

Зеленский

Ранее он был ведущим в этом юмористическом проекте. Именно поэтому появился на съемках «Лиги смеха», чтобы передать полномочия Евгению Кошевому.

Президент Володимир Зеленський у суботу з’явився на концерті гумористичного проекту «Ліга сміху» в Жовтневому палаці у Києві, чим викликав бурхливу реакцію соцмереж.

Зеленський вибіг на сцену з мікрофоном на початку концерту, трохи потанцював під овації публіки, а далі сказав: «Добрий вечір. Більше слів у мене немає. Я вас люблю».

Після цього він традиційно поцілував Євгена Кошового в голову та передав йому мікрофон. Таким чином, він дав зрозуміти, що відтепер Кошовий буде ведучим цього шоу, яке створила «Студія Квартал 95».

Далі президент пішов у зал і сів біля своєї дружини Олени дивитися концерт.

Відео цього виступу виклала в своєму Instagram «Зе!Команда!». Там повідомили, що Зеленський прибув на зйомки «Ліги сміху». «Як вам таке?» — питає користувачів команда Зеленського.

https://www.instagram.com/p/Bx5kTJrBz8A/

Також в соцмережах можна знайти багато відео та фото з цього виступу, які розмістили користувачі соцмереж. При цьому їхня реакція досить неоднозначна — частина схвалила такий крок Зеленського, інші - розкритикували за те, що замість вирішувати проблеми країни, він ходить на гумористичні шоу.

«Люди звикли дивитись на старих, похмурих і пузатих президентів. Час робити майбутнє за новим та креативним розумінням, щоб змінюватися на краще», — пише користувачка oksidion, коментуючи відео «Зе!Команди!».

Фото з цього концерту розмістив гуморист Сергій Сивохо, який активно підтримував Зеленського під час виборчої кампанії.

https://www.instagram.com/p/Bx5fzr_CEuP/

Користувач Костянтин Євтушенко підтримує такі дії президента і каже, що він всіх «приємно здивував».

https://www.instagram.com/p/Bx5IJ8yiDyO/

Але є і багато тих, хто вважає таку поведінку Зеленського недоречною. В основному критики звертають увагу на те, що нині Зеленський став президентом, а отже має перейти від розваг до серйозних справ.

«І це в той час, коли на Сході один воїн загинув, а один поранений, 8 попали в полон, весь світ займається визволенням наших моряків», — коментує ситуацію у Facebook Андрій Скупейко.

Інший користувач Леонід Шипко теж критикує Зеленського за таку поведінку.

https://www.facebook.com/lshipko/posts/1 282 027 898 629 664

«Ідеального обрали президента. Йому просто чхати на країну», — пише у Facebook Світлана Пьострая.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber !

Статьи

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Хоккей

Сегодня, 23:41

img
Определился чемпион мира по хоккею
Геополитика

Сегодня, 06:08

img
Иран пригрозил потопить американские авианосцы в случае их «первой ошибки»
Футбол

Сегодня, 21:37

img
Украинская Премьер-лига: Заря прервала серию без побед, Шахтер победил Мариуполь — видео

ТОП 3

Политика

Вчера, 22:38

img
«Это f*сking бла-бла-бла, инновативный ты наш»: Омелян раскритиковал выступление Зеленского на іForum-2019
22702
Политика

Сегодня, 11:58

img
Коломойский снова выступил за объявление Украиной дефолта — Financial Times
21848
Политика

Вчера, 09:28

img
Итог пяти лет. НВ оценил работу Порошенко по 12-балльной шкале
19389