Зеленский пришел на «Лигу смеха». Как реагируют соцсети Сегодня, 19:42 8286 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Facebook Студии Квартал 95 Зеленский Facebook Студии Квартал 95

Ранее он был ведущим в этом юмористическом проекте. Именно поэтому появился на съемках «Лиги смеха», чтобы передать полномочия Евгению Кошевому.

Президент Володимир Зеленський у суботу з’явився на концерті гумористичного проекту «Ліга сміху» в Жовтневому палаці у Києві, чим викликав бурхливу реакцію соцмереж.

Зеленський вибіг на сцену з мікрофоном на початку концерту, трохи потанцював під овації публіки, а далі сказав: «Добрий вечір. Більше слів у мене немає. Я вас люблю».

Після цього він традиційно поцілував Євгена Кошового в голову та передав йому мікрофон. Таким чином, він дав зрозуміти, що відтепер Кошовий буде ведучим цього шоу, яке створила «Студія Квартал 95».

Далі президент пішов у зал і сів біля своєї дружини Олени дивитися концерт.

Відео цього виступу виклала в своєму Instagram «Зе!Команда!». Там повідомили, що Зеленський прибув на зйомки «Ліги сміху». «Як вам таке?» — питає користувачів команда Зеленського.

https://www.instagram.com/p/Bx5kTJrBz8A/

Також в соцмережах можна знайти багато відео та фото з цього виступу, які розмістили користувачі соцмереж. При цьому їхня реакція досить неоднозначна — частина схвалила такий крок Зеленського, інші - розкритикували за те, що замість вирішувати проблеми країни, він ходить на гумористичні шоу.

«Люди звикли дивитись на старих, похмурих і пузатих президентів. Час робити майбутнє за новим та креативним розумінням, щоб змінюватися на краще», — пише користувачка oksidion, коментуючи відео «Зе!Команди!».

Фото з цього концерту розмістив гуморист Сергій Сивохо, який активно підтримував Зеленського під час виборчої кампанії.

https://www.instagram.com/p/Bx5fzr_CEuP/

Користувач Костянтин Євтушенко підтримує такі дії президента і каже, що він всіх «приємно здивував».

https://www.instagram.com/p/Bx5IJ8yiDyO/

Але є і багато тих, хто вважає таку поведінку Зеленського недоречною. В основному критики звертають увагу на те, що нині Зеленський став президентом, а отже має перейти від розваг до серйозних справ.

«І це в той час, коли на Сході один воїн загинув, а один поранений, 8 попали в полон, весь світ займається визволенням наших моряків», — коментує ситуацію у Facebook Андрій Скупейко.

Інший користувач Леонід Шипко теж критикує Зеленського за таку поведінку.

https://www.facebook.com/lshipko/posts/1 282 027 898 629 664

«Ідеального обрали президента. Йому просто чхати на країну», — пише у Facebook Світлана Пьострая.

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