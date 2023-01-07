Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ (МП) — СМИ 7 января, 16:36 Зеленский приостановил гражданство 13 священников пророссийской УПЦ (МП) (Фото:МВД)

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ (Московского патриархата), пишет LB.ua со ссылкой на источники. В дальнейшем они могут быть депортированы.

По данным издания, соответствующий указ № 898/2022 был подписан президентом 28 декабря 2022 года. Журналисты объясняют, что указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но, по информации источников LB.ua, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей шести епархий УПЦ МП — Донецкой, Крымской, Днепропетровской, Роменской, Одесской и Буковинской.

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Полный список лиц, вошедших в указ президента:

Елецких Анатолий Иванович — митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которому СБУ вручила подозрение в госизмене.

Аницой Сергей Леонидович — викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана.

Виниченко Владимир Семенович — архиепископ Новоазовский Варсонофий ( Донецкая епархия)

Донецкая епархия) Градомский Виктор Анатольевич — протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского ( Одесская епархия)

Одесская епархия) Доненко Николай Николаевич — викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор ( после Собора УПЦ МП 27 мая, все крымские параии этой религиозной организации выразили несогласие с его решениями и попросили Синод РПЦ принять их в прямое подчинение).

после Собора УПЦ МП 27 мая, все крымские параии этой религиозной организации выразили несогласие с его решениями и попросили Синод РПЦ принять их в прямое подчинение). Егоренко Валентин Владимирович — митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, у которого СБУ проводила обыски и нашла российские паспорта « руководства епархиальных структур», в частности, его собственный. Также было сообщение об обнаружении в епархиальных компьютерах детской порнографии, изучаемой сейчас следствием.

руководства епархиальных структур», в частности, его собственный. Также было сообщение об обнаружении в епархиальных компьютерах детской порнографии, изучаемой сейчас следствием. Масленников Алексей Александрович — митрополит Роменский и Буринский Иосиф ( Роменская епархия). Роменская епархия решила остаться под омофором патриарха РПЦ Кирилла Гундяева и остановила поминовение за богослужением митрополита Онуфрия.

Роменская епархия). Роменская епархия решила остаться под омофором патриарха РПЦ Кирилла Гундяева и остановила поминовение за богослужением митрополита Онуфрия. Средний Иван Петрович — митрополит Днепропетровский и Павлоградский

Скобиола Андрей Петрович — архиепископ Волновахский, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря

Таранов Александр Борисович — архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, отличившийся коллаборационизмом и бежавший в Россию.

Швец Ростислав Филиппович — митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

Шинкарев Виктор Сергеевич — архиепископ Константиновский Паисий, а данными СМИ, активно участвовал в мероприятиях террористической организации « ДНР».

ДНР». Яковенко Игорь Федорович — митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.

По данным издания, соответствующее уведомление — о потере гражданства указанными лицами — получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем включенные в список лица могут быть депортированы.

Также, по данным LB.ua, сейчас изучается возможность введения подобных мер еще против шести человек.



Взялись за московскую церковь в Украине: что известно об обысках на объектах УПЦ МП и церковных санкциях

22 ноября СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской Лавре после обнародования скандального видео на одном из богослужений УПЦ МП, где прославлялась Россия. Силовики нашли на территории святыни пророссийскую литературу, миллионы наличными в разной валюте, в том числе и российские рубли, а также «сомнительных» граждан РФ.

С тех пор СБУ посетила обыски в епархии УПЦ МП в разных областях Украины. Во многих правоохранители обнаружили лиц с гражданством РФ, пророссийскую литературу и миллионы наличными.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны ( СНБО) в Раду внесут законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ. Однако, в Слуге народа отмечают, что этот законопроект не предусматривает запрет УПЦ МП.

2 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. В список «церковных санкций» СНБО вошли 10 человек, в том числе экс-нардеп и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь (митрополит Павел) и так называемые митрополиты и епископы РПЦ в оккупированном Крыму. Новинский уже заявил, что намерен обжаловать решение о санкциях в судах.

Кроме того, с 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит ПЦУ Эпифаний совершил рождественскую литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Открестились от Москвы или выжидают? Что произошло с УПЦ (МП) после начала полномасштабной войны

После начала полномасштабной войны РФ против Украины глава российской православной церкви патриарх Кирилл поддержал агрессию России и благословил российских военных.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

В то же время после 24 февраля десятки церковных общин приняли решение о переходе от пророссийской УПЦ к ПЦУ.

28 мая Украинская православная церковь (московского патриархата) собрала Собор в Киеве по вопросам церковной жизни, возникшим после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Собор УПЦ заявил, что осуждает войну и выражает несогласие с позицией «патриарха московского и всея Руси» Кирилла по поводу войны в Украине. Кроме того, в УПЦ ( МП) объявили об изменениях для «полной самостоятельности и независимости» Украинской православной церкви.

После заявлений о своей «независимости» в УПЦ заявили, что для возобновления диалога с ПЦУ хотят, чтобы представители Православной церкви Украины «прекратили силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов». Кроме того, от ПЦУ требуют «осознать, что их канонический статус фактически неавтокефальный».