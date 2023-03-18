Зеленский принял участие в разговоре расширенного оборонного формата между Украиной и США
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба Офиса президента Украины)
В субботу, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в разговоре между Украиной и США в расширенном оборонном формате.
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
«Со стороны Украины были министр обороны, Главком, командующие оперативными направлениями — это генералы Сырский и Тарнавский, командующий Воздушными силами, руководитель Офиса. Я присоединился к этому разговору», — рассказал Глава Украинского государства.
По его словам, «наша цель очевидна — это усиление наших воинов, новые решения для того, чтобы Украина была способна проводить активные действия и защищаться от российского террора, восстанавливать реальную безопасность».