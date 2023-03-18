Зеленский принял участие в разговоре расширенного оборонного формата между Украиной и США

18 марта, 22:37
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба Офиса президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба Офиса президента Украины)

В субботу, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в разговоре между Украиной и США в расширенном оборонном формате.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

«Со стороны Украины были министр обороны, Главком, командующие оперативными направлениями — это генералы Сырский и Тарнавский, командующий Воздушными силами, руководитель Офиса. Я присоединился к этому разговору», — рассказал Глава Украинского государства.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/c5xrREW6DZE

По его словам, «наша цель очевидна — это усиление наших воинов, новые решения для того, чтобы Украина была способна проводить активные действия и защищаться от российского террора, восстанавливать реальную безопасность».

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Украина-США Фронт Владимир Зеленский Война России против Украины

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