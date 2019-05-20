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Зеленский принял командование Вооруженными силами Украины

20 мая, 13:06
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Зеленский принял командование Вооруженными силами Украины - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в представлении командующих видов Вооруженных сил Украины и руководителей силовых ведомств.

Церемония состоялась возле Мариинского дворца, перед главой государства прошли торжественным маршем воины Почетного караула.

После этого руководители силовых ведомств и командующие были торжественно представлены президенту Зеленскому.

Как сообщает пресс-служба президента, верно служить Украине пообещали министр обороны Украины Степан Полторак;

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;

начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко;

командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко;

командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов;

командующий Военно-Морских сил ВСУ Игорь Воронченко;

командующий десантно-штурмовой войск ВСУ Михаил Забродский;

командующий Сил специальных операций Игорь Лунев;

глава Службы безопасности Украины Василий Грицак;

глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал;

глава Национальной полиции Сергей Князев;

глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин;

исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Теги:   ВСУ Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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