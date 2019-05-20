Зеленский принял командование Вооруженными силами Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в представлении командующих видов Вооруженных сил Украины и руководителей силовых ведомств.
Церемония состоялась возле Мариинского дворца, перед главой государства прошли торжественным маршем воины Почетного караула.
После этого руководители силовых ведомств и командующие были торжественно представлены президенту Зеленскому.
Как сообщает пресс-служба президента, верно служить Украине пообещали министр обороны Украины Степан Полторак;
министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;
начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко;
командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко;
командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов;
командующий Военно-Морских сил ВСУ Игорь Воронченко;
командующий десантно-штурмовой войск ВСУ Михаил Забродский;
командующий Сил специальных операций Игорь Лунев;
глава Службы безопасности Украины Василий Грицак;
глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал;
глава Национальной полиции Сергей Князев;
глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин;
исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.