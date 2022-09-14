Зеленский приехал в деоккупированный Изюм

14 сентября, 13:00
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Зеленский с военными в Изюме (Фото:www.facebook.com/dshv25opdbr)

Зеленский с военными в Изюме (Фото:www.facebook.com/dshv25opdbr)

В среду, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм Харьковской области.

Об этом сообщила 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада в Facebook.

«Сегодня, в освобожденном украинскими десантниками Изюме, подняли флаг Украины», — говорится в сообщении.

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Бригада заявила, что в торжествах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от оккупантов.

www.facebook.com/dshv25opdbr
Фото: www.facebook.com/dshv25opdbr
www.facebook.com/dshv25opdbr
Фото: www.facebook.com/dshv25opdbr

В начале торжеств почтили память погибших защитников минутой молчания, затем Зеленский поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом.

В Харьковской области украинским военным удалось освободить около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм. 11 сентября флаг Украины появился над Волчанском. Населенный пункт находится в трех километрах от границы с РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=_Hotz8FZPDE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Изюм Харьковская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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