Команда Зеленского проведет под АП бесплатный концерт саксофониста 27 июня, 20:44 1387 Цей матеріал також доступний українською АП Владимир Зеленский АП

Команда президента Владимира Зеленского проведет в День Конституции бесплатный концерт саксофониста Владимира Спирина возле здания Администрации президента.

Об этом сообщил Офис президента.

«Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса президента Украины за истинным эстетическим наслаждением. В этот праздничный день по приглашению команды Владимира Зеленского для вас будет играть всемирно известный саксофонист-виртуоз Владимир Спирин. Выступление начнется в 19:00 «, — сказано в сообщении.

Напомним, что Вакарчук пригласил людей на флешмоб под Верховную Раду в День Конституции.