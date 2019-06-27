Команда Зеленского проведет под АП бесплатный концерт саксофониста
Команда президента Владимира Зеленского проведет в День Конституции бесплатный концерт саксофониста Владимира Спирина возле здания Администрации президента.
Об этом сообщил Офис президента.
«Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса президента Украины за истинным эстетическим наслаждением. В этот праздничный день по приглашению команды Владимира Зеленского для вас будет играть всемирно известный саксофонист-виртуоз Владимир Спирин. Выступление начнется в 19:00 «, — сказано в сообщении.
Напомним, что Вакарчук пригласил людей на флешмоб под Верховную Раду в День Конституции.