Зеленский в Запорожье пообщался с эвакуированными жителями Мариуполя

5 июня, 19:36
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Зеленский приехал в Запорожье (Фото:thekerya / Instagram)

Зеленский приехал в Запорожье (Фото:thekerya / Instagram)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Запорожье, где пообщался с эвакуированными жителями разрушенного россиянами Мариуполя.

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Instagram.

Информация о поездке президента появилась в сториз Тимошенко вечером в воскресенье, 5 июня. Когда именно совершилась поездка, не уточняется.

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Кирилл Тимошенко / Instagram
Фото: Кирилл Тимошенко / Instagram
Кирилл Тимошенко / Instagram
Фото: Кирилл Тимошенко / Instagram

Неделю назад, 29 мая, Зеленский посетил Харьков и Харьковскую область. В ходе рабочего визита глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в зоне ответственности подразделений и осмотрел разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова, а также админздания.- новост

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Мариуполь Запорожье Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины

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