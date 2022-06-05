Зеленский в Запорожье пообщался с эвакуированными жителями Мариуполя 5 июня, 19:36 Цей матеріал також доступний українською Зеленский приехал в Запорожье (Фото:thekerya / Instagram)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Запорожье, где пообщался с эвакуированными жителями разрушенного россиянами Мариуполя.

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Instagram.

Информация о поездке президента появилась в сториз Тимошенко вечером в воскресенье, 5 июня. Когда именно совершилась поездка, не уточняется.

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Фото: Кирилл Тимошенко / Instagram

Фото: Кирилл Тимошенко / Instagram

Неделю назад, 29 мая, Зеленский посетил Харьков и Харьковскую область. В ходе рабочего визита глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в зоне ответственности подразделений и осмотрел разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова, а также админздания.- новост

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