Зеленский встретился с ранеными защитниками Украины в Харьковской области

6 декабря, 19:01
Поделиться:
Владимир Зеленский в госпитале Харьковской области 6 декабря (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский в госпитале Харьковской области 6 декабря (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 6 декабря, посетил раненых защитников Украины в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в больнице глава государства встретился с военными медиками, поздравил их с Днем ВСУ и вручил государственные награды. Также Зеленский наградил раненых военнослужащих.

Видео дня

«Большая честь быть сегодня с вами. Благодарю вас за героизм, с которым вы защищаете наше государство, его независимость и территориальную целостность, свободу и жизнь наших людей. Желаю вам скорейшего выздоровления», — сказал он.

Читайте также:

Зеленскому доложили о высоких показателях реанимации защитников, которые находились в состоянии клинической смерти.

Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента

Президент также вручил ордена и медали военнослужащим, которые защищали Харьковскую область от полномасштабного вторжения РФ. Так, звание героя Украины и орден Золотая Звезда получил командир 110-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Чумак, который в условиях боевых действий фактически с нуля создал бригаду, остановившую продвижение оккупантов. Подразделения бригады с марта до декабря удерживают 42-километровую полосу обороны в Донецкой области.

Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента

Ранее 6 декабря президент посетил с рабочим визитом Донецкую область и вручил государственные награды защитникам Украины.

https://www.youtube.com/embed/JTHpOuynvBk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Орден Медаль Владимир Зеленский Офис президента Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X