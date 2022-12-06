Зеленский встретился с ранеными защитниками Украины в Харьковской области 6 декабря, 19:01 Владимир Зеленский в госпитале Харьковской области 6 декабря (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 6 декабря, посетил раненых защитников Украины в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в больнице глава государства встретился с военными медиками, поздравил их с Днем ВСУ и вручил государственные награды. Также Зеленский наградил раненых военнослужащих.



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«Большая честь быть сегодня с вами. Благодарю вас за героизм, с которым вы защищаете наше государство, его независимость и территориальную целостность, свободу и жизнь наших людей. Желаю вам скорейшего выздоровления», — сказал он.



Зеленскому доложили о высоких показателях реанимации защитников, которые находились в состоянии клинической смерти.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Президент также вручил ордена и медали военнослужащим, которые защищали Харьковскую область от полномасштабного вторжения РФ. Так, звание героя Украины и орден Золотая Звезда получил командир 110-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Чумак, который в условиях боевых действий фактически с нуля создал бригаду, остановившую продвижение оккупантов. Подразделения бригады с марта до декабря удерживают 42-километровую полосу обороны в Донецкой области.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Ранее 6 декабря президент посетил с рабочим визитом Донецкую область и вручил государственные награды защитникам Украины.