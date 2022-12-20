Визит в самую горячую точку. Зеленский посетил Бахмут: побывал на передовых позициях и наградил военных
Владимир Зеленский в Бахмуте 20 декабря (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский с необъявленным визитом прибыл в Бахмут Донецкой области. Бои за обороняемый ВСУ город являются самыми ожесточенными на данном этапе войны.
О приезде главы государства сначала сообщили корреспонденты телеканала Freeдом в городе. Затем информацию подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Суспільному.
По его словам, Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте, где вручил бойцам награды и подарки, а затем уехал из города.
4 декабря пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.
По его словам, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей:
- россияне не могут выйти на оперативное пространство,
- не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию,
- несут ежедневные огромные потери.
По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.
6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, Зеленский посещал Донбасс, где вручил украинским военным государственные награды и подарки.