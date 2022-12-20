Визит в самую горячую точку. Зеленский посетил Бахмут: побывал на передовых позициях и наградил военных

20 декабря, 12:26
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Владимир Зеленский в Бахмуте 20 декабря (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский в Бахмуте 20 декабря (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский с необъявленным визитом прибыл в Бахмут Донецкой области. Бои за обороняемый ВСУ город являются самыми ожесточенными на данном этапе войны.

О приезде главы государства сначала сообщили корреспонденты телеканала Freeдом в городе. Затем информацию подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Суспільному.

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По его словам, Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте, где вручил бойцам награды и подарки, а затем уехал из города.

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4 декабря пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

По его словам, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей:

  • россияне не могут выйти на оперативное пространство,
  • не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию,
  • несут ежедневные огромные потери.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

Бои за Бахмут. Россияне достигают лишь незначительных успехов

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, Зеленский посещал Донбасс, где вручил украинским военным государственные награды и подарки.

https://www.youtube.com/watch?v=1lIK_kHrMk8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Владимир Зеленский Бахмут Война России против Украины

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