Зеленский посетил командные пункты бойцов Таврии на Запорожском направлении 4 сентября, 23:22 Владимир Зеленский 4 сентября посетил бойцов в Донецкой и Запорожской областях (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 4 сентября, посетил защитников Украины на Запорожском направлении.

Глава государства сообщил в Telegram, что побывал в командных пунктах боевых бригад, участвующих в отражении российской агрессии в оперативно-стратегической группировке войск Таврия.

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Зеленский встретился с защитниками из 148-й отдельной артиллерийской бригады, 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 71-й отдельной егерской бригады.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, Зеленский также посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым бойцам, пообщался с военнослужащими и боевыми медиками и наградил их орденами За мужество III степени.

В вечернем обращении президент подчеркнул, что важно услышать напрямую от людей, которые идут в бой, чего им не хватает, чего достаточно и что нужно изменить. Он пообещал, что все, о чем говорили защитники, будут обсуждать на Ставке верховного главнокомандующего.

«Особенно что касается РЭБ — все услышали, парни», — добавил Зеленский.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Ранее 4 сентября глава государства побывал в командных пунктах бойцов из оперативно-тактической группировки войск Донецк.