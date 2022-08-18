Посетил раненых военных. Зеленский прибыл во Львов на встречу с Эрдоганом и Гутеррешем 18 августа, 13:45 Зеленский во время визита во Львов посетил Лычаковское кладбище, где похоронены украинские военные (Фото:ОПУ)

В четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львове, где должна состояться его встреча с президентом Турции Реджипом Тайип Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Как сообщили в Офисе президента, по прибытии в регион Зеленский заслушал доклад местного руководства по организации эвакуации украинцев из зон боевых действий. Он также посетил в больнице военнослужащих, получивших ранения во время боев с российскими оккупантами.

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Президент поблагодарил их за службу и самоотверженную защиту Родины, а также вручил государственные награды.

Зеленский принял участие в церемонии памяти украинских воинов, погибших в войне против российских захватчиков. Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

В центральной части кладбища с апреля текущего года хоронят погибших в российско-украинской войне.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

18 августа президент Украины Владимир Зеленский встретится во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Гутерреш приехал во Львов накануне.

Эрдоган вылетел из Турции утром 18 августа, его самолет приземлится в Польше, а затем он направится во Львов наземным транспортом.

Турецкая сторона сообщала, что одной из тем их переговоров стану перспективы дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

Эрдоган и Зеленский проведут двустороннюю встречу, в ходе которой «обсудят все аспекты отношений» Украины и Турции, а затем пройдет саммит в расширенном формате с участием генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

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