Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом.
Как передает журналистка НВ Кристина Бердинских, первый пункт официального визита Владимира Зеленского в Париж — IT-хаб Station F, огромный кампус-коворкинг, где трудятся сотрудники 3 тысяч стартапов. В частности, свои проекты там есть у Facebook и Microsoft.
Зеленский встречается с Макроном в Париже — онлайн
Встреча Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном состоится в 16:30 по киевскому времени, после чего ожидается пресс-конференция, говорится на сайте президента Франции.
Министерство экономики и финансов Франции сообщает, что встреча Зеленского с представителями французского бизнеса состоится в 18:00 по киевскому времени.