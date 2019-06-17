Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом Сегодня, 13:12 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / FRANCOIS LENOIR REUTERS / FRANCOIS LENOIR

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом.

Как передает журналистка НВ Кристина Бердинских, первый пункт официального визита Владимира Зеленского в Париж — IT-хаб Station F, огромный кампус-коворкинг, где трудятся сотрудники 3 тысяч стартапов. В частности, свои проекты там есть у Facebook и Microsoft.

Встреча Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном состоится в 16:30 по киевскому времени, после чего ожидается пресс-конференция, говорится на сайте президента Франции.

Министерство экономики и финансов Франции сообщает, что встреча Зеленского с представителями французского бизнеса состоится в 18:00 по киевскому времени.