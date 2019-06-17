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Зеленский прибыл на встречу с Макроном под воинские почести

Сегодня, 17:16
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Зеленский прибыл на встречу с Макроном под воинские почести - фото

Ludovic Marin via Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский, пребывающий с официальным визитом в Париже, прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Hôtel des Invalides под воинские почести.

На видео, опубликованном послом Франции в Украине Изабель Дюмон в ее Твиттере, видно, как Зеленский и Макрон идут под звуки оркестра Республиканской гвардии Франции.

Напомним, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию с официальным визитом, в рамках которого он встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также представителями местного бизнеса.

Теги:   Эммануэль Макрон Франция Владимир Зеленский

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