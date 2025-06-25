Зеленский прибыл во Дворец Европы в Страсбурге для подписания соглашения о создании спецтрибунала для РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Дворец Европы в Страсбурге (Франция), где должен подписать двустороннее соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Со стороны Совета Европы соглашение подпишет Генеральный секретарь Ален Берсе. Документ включает также Устав Специального трибунала.

Ранее член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Евгения Кравчук сообщила, что Украина и Совет Европы в среду, 25 июня, подпишут соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ.

Ранее специалисты в Гааге рассказали об основных юридических положениях проекта создания спецтрибунала в рамках модели Совета Европы. По их словам, основой спецтрибунала станет международное соглашение между Украиной и Советом Европы, что позволит создать независимый орган правосудия для рассмотрения дел против политического и военного руководства РФ, ответственного за развязывание войны.

Спецтрибунал для РФ — что известно

В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Инфографика: NV

22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.

14 мая Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.