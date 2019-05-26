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Зеленский превосходит Ельцина, Трамп грозит Ирану. Самые яркие цитаты недели

Сегодня, 07:06
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Зеленский превосходит Ельцина, Трамп грозит Ирану. Самые яркие цитаты недели - фото

Пресс-служба президента

Владимир Зеленский в день инаугурации

Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Такого в моей жизни не было. А я видел Ельцина в лучшие годы

Михаил Ходорковский, российский оппозиционер, прокомментировал инаугурационную речь президента Украины Владимира Зеленского

2. Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать

Леонид Кучма, второй президент Украины, дал совет Владимиру Зеленскому

3. А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, отреагировал на обвинения в бездействии его ведомства в отношении вернувшегося в Украину экс-главы АП Януковича Андрея Портнова

4. Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец

Дональд Трамп, президент США, сделал заявление в Twitter

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Цитаты Владимир Зеленский

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