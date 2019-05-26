Зеленский превосходит Ельцина, Трамп грозит Ирану. Самые яркие цитаты недели
Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.
1. Такого в моей жизни не было. А я видел Ельцина в лучшие годы
Михаил Ходорковский, российский оппозиционер, прокомментировал инаугурационную речь президента Украины Владимира Зеленского
2. Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать
Леонид Кучма, второй президент Украины, дал совет Владимиру Зеленскому
3. А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, отреагировал на обвинения в бездействии его ведомства в отношении вернувшегося в Украину экс-главы АП Януковича Андрея Портнова
4. Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец
Дональд Трамп, президент США, сделал заявление в Twitter
Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года