Россия к концу войны может остаться без кораблей, если продолжит обстреливать Украину — Зеленский 7 августа, 17:57 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия может остаться без кораблей, если продолжит обстреливать Украину и блокировать Черное море для гражданских суден.

«Если они продолжат стрелять, у нас не так много оружия, но если они продолжат стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей», — сказал Зеленский в интервью La Nacion.

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Президент подчеркнул, что Украина обязательно ответит на любое нападение на гражданское население и на зерновых брокеров. Он добавил, что Украина должна доказать, что в своих территориальных водах имеет право ввозить и вывозить продукцию.

«Если будет блокада, то Украина должна найти другой способ прекратить блокаду наших вод. Если Россия продолжит доминировать в Черном море и блокировать, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей», — сказал президент.

Поздно вечером 4 августа надводный дрон атаковал вблизи незаконно построенного оккупантами Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ.

Источник NV в СБУ утром 5 августа подтвердил причастность спецслужбы к операции: там заявили, что судно атаковал их дрон с 450 килограммами тротила.

4 августа ударный беспилотник нанес серьезные повреждения большому десантному кораблю страны-агрессора Оленегорский горняк возле порта Новороссийск в Краснодарском крае.