Зеленский представил коллективам новых глав СБУ и МВД 13 февраля, 14:49 Зеленский представил Игоря Клименко коллективу МВД (Фото:ОП)

В понедельник, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенных главу СБУ Василия Малюка и главу МВД Игоря Клименко коллективам ведомств.

Президент озвучил главные задачи руководителей структур.

По его словам, среди главных задач МВД — доверие и уважение.

«Чтобы украинские дети доверяли нашим полицейским и сами хотели стать полицейскими, нацгвардейцами, спасателями, пограничниками. Чтобы наши граждане уважали Министерство внутренних дел. И чтобы Гвардия наступления, которая сейчас формируется, стала крепким элементом наших сил обороны и безопасности», — отметил он, представляя Клименко.

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Все присутствующие также почтили минутой молчания погибшего во время крушения вертолета в Броварах министра внутренних дел Дениса Монастырского и его коллег.

Клименко в ответ на слова украинского президента подчеркнул, что осознает личную ответственность за сохранение стабильности и управляемости системы МВД в период полномасштабной войны.

Первоочередной задачей он назвал усиление боевых способностей Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы.

«Уже сейчас формируем Гвардию наступления и должны добровольцев не просто набрать, но и за короткий срок качественно научить. Сформировать действительно боевые подразделения, которые укрепят силы безопасности и обороны нашего государства», — добавил Клименко.

Во время представления главы СБУ Василия Малюка Зеленский отметил его профессионализм и патриотизм.

«С начала полномасштабного вторжения Василий Васильевич Малюк доказал, что является патриотом, профессионалом и именно тем человеком, который должен руководить Службой безопасности нашего государства», — сказал он.

Фото: Владимир Зеленский представляет главу СБУ Василия Малюка (справа)

Зеленский добавил, что ведомство динамично и фундаментально меняется, становится крепкой и современной службой.

«Враг знает, что эти находящиеся здесь профессиональные люди не дадут ему никакого шанса. И потому очень вас боится. Главное — все это обеспечить и не потерять до конца войны и после нашей победы», — подчеркнул президент.

Он призвал и дальше работать над поиском и задержанием коллаборантов.

7 февраля Верховная Рада одобрила назначение Малюка на должность главы СБУ, а Клименко — главы МВД.