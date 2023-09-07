«Изменения должны быть мгновенными». Зеленский представил нового министра обороны Умерова и дал ему задания
Владимир Зеленский и Рустем Умеров (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 сентября, представил военным нового министра обороны Украины Рустема Умерова.
Об этом он сообщил в Telegram.
Зеленский рассказал о задачах, которые должен выполнить Умеров, среди которых следующие:
- Новая субъектность Минобороны, чьи стратегическая роль и координирующее влияние «должны быть очевидны обществу»;
- Украинский воин: если для его мощи нужны изменения в деятельности Сил обороны, то они «должны быть мгновенными». Речь идет об:
- упрощении бюрократических процедур и оцифровке «всего, чего можно»;
- обеспечении войск вещами, которые могут сохранить их жизнь.
- Расширение международной координации. Организация новых региональных тематических коалиций.
- Масштабирование положительных примеров боевых бригад.
- Система своевременной коммуникации с родным погибших воинов.
- Новый уровень прозрачности, в частности относительно функционирования сектора обороны.
«Доверие — это очень важно. С этого доверия начинается работа, а утраченным доверием, наверное, все и заканчивается. Я считаю, что общество сегодня находится в очень сложной эмоциональной ситуации. И максимально не потерять доверие будет одним из приоритетов министра. Не думаю, что есть много времени… Если реформировать и делать конкретные шаги, я бы советовал делать это быстро. Потому что доверие может уйти», — подчеркнул Зеленский, добавив, что Умерову сегодня «очень доверяют все».
6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.