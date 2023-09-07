«Изменения должны быть мгновенными». Зеленский представил нового министра обороны Умерова и дал ему задания 7 сентября, 13:03 Владимир Зеленский и Рустем Умеров (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 сентября, представил военным нового министра обороны Украины Рустема Умерова.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский рассказал о задачах, которые должен выполнить Умеров, среди которых следующие:

Новая субъектность Минобороны , чьи стратегическая роль и координирующее влияние « должны быть очевидны обществу»;

, чьи стратегическая роль и координирующее влияние должны быть очевидны обществу»; Украинский воин : если для его мощи нужны изменения в деятельности Сил обороны, то они « должны быть мгновенными». Речь идет об:

: если для его мощи нужны изменения в деятельности Сил обороны, то они должны быть мгновенными». Речь идет об: упрощении бюрократических процедур и оцифровке « всего, чего можно»;

всего, чего можно»; обеспечении войск вещами, которые могут сохранить их жизнь.

Расширение международной координации. Организация новых региональных тематических коалиций.

Организация новых региональных тематических коалиций. Масштабирование положительных примеров боевых бригад .

. Система своевременной коммуникации с родным погибших воинов .

. Новый уровень прозрачности, в частности относительно функционирования сектора обороны.

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«Доверие — это очень важно. С этого доверия начинается работа, а утраченным доверием, наверное, все и заканчивается. Я считаю, что общество сегодня находится в очень сложной эмоциональной ситуации. И максимально не потерять доверие будет одним из приоритетов министра. Не думаю, что есть много времени… Если реформировать и делать конкретные шаги, я бы советовал делать это быстро. Потому что доверие может уйти», — подчеркнул Зеленский, добавив, что Умерову сегодня «очень доверяют все».

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.