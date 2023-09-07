«Изменения должны быть мгновенными». Зеленский представил нового министра обороны Умерова и дал ему задания

7 сентября, 13:03
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Владимир Зеленский и Рустем Умеров (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и Рустем Умеров (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 сентября, представил военным нового министра обороны Украины Рустема Умерова.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский рассказал о задачах, которые должен выполнить Умеров, среди которых следующие:

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  • Новая субъектность Минобороны, чьи стратегическая роль и координирующее влияние «должны быть очевидны обществу»;
  • Украинский воин: если для его мощи нужны изменения в деятельности Сил обороны, то они «должны быть мгновенными». Речь идет об:
    1. упрощении бюрократических процедур и оцифровке «всего, чего можно»;
    2. обеспечении войск вещами, которые могут сохранить их жизнь.
  • Расширение международной координации. Организация новых региональных тематических коалиций.
  • Масштабирование положительных примеров боевых бригад.
  • Система своевременной коммуникации с родным погибших воинов.
  • Новый уровень прозрачности, в частности относительно функционирования сектора обороны.

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«Доверие — это очень важно. С этого доверия начинается работа, а утраченным доверием, наверное, все и заканчивается. Я считаю, что общество сегодня находится в очень сложной эмоциональной ситуации. И максимально не потерять доверие будет одним из приоритетов министра. Не думаю, что есть много времени… Если реформировать и делать конкретные шаги, я бы советовал делать это быстро. Потому что доверие может уйти», — подчеркнул Зеленский, добавив, что Умерову сегодня «очень доверяют все».

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6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Минобороны Украины Министр обороны Владимир Зеленский Рустем Умеров Война России против Украины

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