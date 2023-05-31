Зеленский приехал в Одессу и представил нового главу Одесской ОВА Олега Кипера 31 мая, 18:28 Владимир Зеленский и Олег Кипер (Фото:Скриншот видео Zelenskiy / Official via Telegram)

В среду, 31 мая, в Одессе президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В своем Telegram-канале он сообщил, что это приоритетный регион Украины.

«Предложил новопризначенного главы Одесской обласної державної адміністрациї Олега Кипера. Это приоритетный регион нашей независимой страны», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ходе совещания также обсуждались следующие вопросы: восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц, реабилитацию военных.

31 мая Зеленский назначил главой Одесской ОВА главу прокуратуры Киева Олега Кипера.

Кабинет министров 30 мая согласовал назначение Кипера.

15 марта Зеленский подписал указы об увольнении глав нескольких ОВА, в том числе Одесской — полковника Максима Марченко. Он возглавлял Одесскую ОВА со 2 марта 2022 года. После увольнения Марченко говорил, что планирует вернуться в ряды ВСУ.

Кто такой Олег Кипер: коротко

Олег Кипер родился в селе Тымково Одесской области в 1980-м. В 2002-м закончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности Правоведение.

С 2001 года работал в органах прокуратуры сначала в Одесской, а затем в Ивано-Франковской областях. Был заместителем начальника управления — начальником отдела Генпрокуратуры.

9 июня 2020 года тогдашня генпрокурорка Ирина Венедиктова назначила Кипера заместителем прокурора Киева, через три месяца он стал руководить городской прокуратурой.

До назначения в столичную прокуратуру был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кипер подпадал под закон о люстрации, но в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора и назвал люстрацию Кипера безосновательной.

Летом 2022 года в СМИ появлялась информация, что Кипер может стать новым генпрокурорм после увольнения Ирины Венедиктовой.