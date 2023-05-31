Зеленский приехал в Одессу и представил нового главу Одесской ОВА Олега Кипера

31 мая, 18:28
Поделиться:
Владимир Зеленский и Олег Кипер (Фото:Скриншот видео Zelenskiy / Official via Telegram)

Владимир Зеленский и Олег Кипер (Фото:Скриншот видео Zelenskiy / Official via Telegram)

В среду, 31 мая, в Одессе президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В своем Telegram-канале он сообщил, что это приоритетный регион Украины.

«Предложил новопризначенного главы Одесской обласної державної адміністрациї Олега Кипера. Это приоритетный регион нашей независимой страны», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ходе совещания также обсуждались следующие вопросы: восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц, реабилитацию военных.

Читайте также:
«Заработали» более 7 млн грн: чиновников Одесской ОВА подозревают в разворовывании денег на закупки для военных — полиция

31 мая Зеленский назначил главой Одесской ОВА главу прокуратуры Киева Олега Кипера.

Кабинет министров 30 мая согласовал назначение Кипера.

15 марта Зеленский подписал указы об увольнении глав нескольких ОВА, в том числе Одесской — полковника Максима Марченко. Он возглавлял Одесскую ОВА со 2 марта 2022 года. После увольнения Марченко говорил, что планирует вернуться в ряды ВСУ.

Кто такой Олег Кипер: коротко

Олег Кипер родился в селе Тымково Одесской области в 1980-м. В 2002-м закончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности Правоведение.

С 2001 года работал в органах прокуратуры сначала в Одесской, а затем в Ивано-Франковской областях. Был заместителем начальника управления — начальником отдела Генпрокуратуры.

9 июня 2020 года тогдашня генпрокурорка Ирина Венедиктова назначила Кипера заместителем прокурора Киева, через три месяца он стал руководить городской прокуратурой.

До назначения в столичную прокуратуру был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кипер подпадал под закон о люстрации, но в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора и назвал люстрацию Кипера безосновательной.

Летом 2022 года в СМИ появлялась информация, что Кипер может стать новым генпрокурорм после увольнения Ирины Венедиктовой.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Одесская область Одесса Владимир Зеленский Одесская ОГА

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X