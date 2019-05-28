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Зеленский предоставил украинское гражданство почетному консулу Украины в Сирии

Вчера, 17:43
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Зеленский предоставил украинское гражданство почетному консулу Украины в Сирии - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство почетному генконсулу Украины в Сирии Тамеру Аль-Тунси.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

В документе указано, что принять в гражданство Украины Тамера Аль-Тунси нужно «как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной».

Тамер Аль-Тунси известен своей благотворительной деятельностью в Украине, активно занимается популяризацией исторического наследия и современных достижений государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Теги:   Сирия Гражданство Владимир Зеленский

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