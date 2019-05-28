Зеленский предоставил украинское гражданство почетному консулу Украины в Сирии
Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство почетному генконсулу Украины в Сирии Тамеру Аль-Тунси.
Соответствующий указ появился на сайте главы государства.
В документе указано, что принять в гражданство Украины Тамера Аль-Тунси нужно «как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной».
Тамер Аль-Тунси известен своей благотворительной деятельностью в Украине, активно занимается популяризацией исторического наследия и современных достижений государства.
Ранее сообщалось, что Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.