Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение

12 августа, 17:16
Защитник Украины в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защитник Украины в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно пояснительным запискам к законопроектам № 7664 и № 7665, срок действия военного положения и мобилизации предлагают продлить с 23 августа на 90 дней.

Ранее народный депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что Рада в ближайшее время продлит действие военного положения в четвертый раз.

Видео дня

Читайте также:

Военное положение, которое в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России, действует до 23 августа. До этого же дня должна продолжаться всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.

Читайте также:
Краткая справка. После вторжения РФ в Украине ввели военное положение — что это значит для граждан
https://www.youtube.com/embed/huC-nFH24Fk
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобилизация Верховная Рада Военное положение Законопроект Владимир Зеленский Война России против Украины Общая мобилизация

Эксклюзивы НВ

Астрономы надеются, что им удастся найти экзопланету, похожу на Землю, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце (Фото:NASA/DSCOVR EPIC)
Далеко собрались? /
Китайские астрономы запускают амбициозную миссию по поиску новой Земли
12 августа, 07:03
Научпоп
Вредные привычки могут стать причиной ваших неудач (Фото:Alexandra Tran/Unsplash)
Откажитесь от жестких диет /
Шесть вредных привычек, которые мешают вам похудеть
12 августа, 07:00
Питание
Роберт Таибби: «От вас зависит, каким будет психологический климат ваших отношений» (Фото:4masik/Depositphotos)
Пять простых советов. Как улучшить отношения и избавиться от частых ссор
Роберт Таибби
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X