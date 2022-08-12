Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение 12 августа, 17:16 Защитник Украины в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно пояснительным запискам к законопроектам № 7664 и № 7665, срок действия военного положения и мобилизации предлагают продлить с 23 августа на 90 дней.

Ранее народный депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что Рада в ближайшее время продлит действие военного положения в четвертый раз.

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Военное положение, которое в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России, действует до 23 августа. До этого же дня должна продолжаться всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.

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