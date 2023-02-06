Зеленский предложил Раде кандидатуру Малюка на пост главы СБУ

6 февраля, 16:15
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Василий Малюк (Фото:СБУ/Facebook)

Василий Малюк (Фото:СБУ/Facebook)

В понедельник, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении исполняющего обязанности Василия Малюка главой СБУ.

Об этом говорится в проекте постановления.

В карточке законопроекта говорится, что этот документ уже направлен на рассмотрение в соответствующий комитет.

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Малюк исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова.

Видео дня

18 июля президент назначил и.о. руководителя СБУ Василия Малюка и внес в парламент проект постановления об увольнении Баканова.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Верховная Рада Владимир Зеленский

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