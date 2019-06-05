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Зеленский предлагал Климкину остаться на посту главы МИД

Вчера, 11:49
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Зеленский предлагал Климкину остаться на посту главы МИД - фото

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Flick

Павел Климкин

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Павлу Климкину остаться на посту главы МИД.

Об этом Зеленский заявил в интервью Сніданок з 1+1.

«Климкин — профессиональный дипломат, я предлагал ему остаться в команде, у нас сложная международная ситуация, но он решил идти в политику», — сказал президент.

17 мая Климкин заявил о намерении подать в отставку.

Согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.

Зеленский уже внес в Раду постановление об увольнении Климкина.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.

Теги:   Владимир Зеленский МИД Украины Павел Климкин

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