Зеленский предлагал Климкину остаться на посту главы МИД Вчера, 11:49 Цей матеріал також доступний українською Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Flick Павел Климкин Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Flick

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Павлу Климкину остаться на посту главы МИД.

Об этом Зеленский заявил в интервью Сніданок з 1+1.

«Климкин — профессиональный дипломат, я предлагал ему остаться в команде, у нас сложная международная ситуация, но он решил идти в политику», — сказал президент.

17 мая Климкин заявил о намерении подать в отставку.

Согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.

Зеленский уже внес в Раду постановление об увольнении Климкина.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.