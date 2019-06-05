Зеленский предлагал Климкину остаться на посту главы МИД
Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Павлу Климкину остаться на посту главы МИД.
Об этом Зеленский заявил в интервью Сніданок з 1+1.
«Климкин — профессиональный дипломат, я предлагал ему остаться в команде, у нас сложная международная ситуация, но он решил идти в политику», — сказал президент.
17 мая Климкин заявил о намерении подать в отставку.
Согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.
Зеленский уже внес в Раду постановление об увольнении Климкина.
Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.