Георгий Тука
О болезненной и грязной теме
Владислав Рашкован
Продать мечту. На кого стоит равняться, если ты — лидер
Дарон Аджемоглу
Почему всеобщий базовый доход — это плохая идея
Мустафа Найем
Война олигархов продолжается. Что решил Зеленский?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Зеленский предлагает создать в Украине двухпалатный парламент — представитель президента в ВР

Сегодня, 12:14
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский предлагает создать в Украине двухпалатный парламент — представитель президента в ВР - фото

Виталий Носач, РБК-Украина

Зеленский не исключает введение двухпалатного парламента, заявил Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский не исключает создание в Украине двухпалатного парламента.

В интервью РБК-Украина Стефанчук отметил, что смешанная система выборов — большая беда украинского парламента.

«В Украине она себя не оправдала… Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года… Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году», — сказал он.

При этом, по его словам, переформатирование парламента не произойдет в ближайшее время.

«Будут вопросы, которые касаются формы парламента: одно- или двухпалатный. Но я не говорю сейчас о конкретной концепции, о том, что это все будет сделано в ближайшее время», — сказал Стефанчук.

Читайте также:
 Представитель Зеленского озвучил «фундаментальные цели на 100 дней»

Теги:   Руслан Стефанчук Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 18:48

img
До 3 миллионов за место. Саакашвили отказался объединяться с другими политиками перед выборами из-за «продажности» списков
Компании/Рынки

Сегодня, 09:45

img
Что такое новый рынок электроэнергии и почему его хочет отложить президент Зеленский
Политика

Вчера, 18:15

img
Конституционный суд завершил открытую часть слушаний по указу о роспуске Рады

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
30719
Политика

Вчера, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
19461
Политика

Вчера, 11:50

img
Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП
12340

Новости Одессы

img
Одесского политика-перебежчика исключили из списка «Слуги народа»: он говорит, что ушел сам
img
Горсовет разрешил взять третий миллиардный кредит - теперь у "Ощадбанка"
img
Flixbus: крупнейший автобусный лоукостер Европы будет делать рейсы из Одессы