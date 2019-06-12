Зеленский предлагает создать в Украине двухпалатный парламент — представитель президента в ВР
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский не исключает создание в Украине двухпалатного парламента.
В интервью РБК-Украина Стефанчук отметил, что смешанная система выборов — большая беда украинского парламента.
«В Украине она себя не оправдала… Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года… Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году», — сказал он.
При этом, по его словам, переформатирование парламента не произойдет в ближайшее время.
«Будут вопросы, которые касаются формы парламента: одно- или двухпалатный. Но я не говорю сейчас о конкретной концепции, о том, что это все будет сделано в ближайшее время», — сказал Стефанчук.