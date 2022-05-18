Зеленский предлагает Раде продлить военное положение на три месяца 18 мая, 18:07 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада (Фото:НВ)

В указе, который президент Владимир Зеленский вынес на утверждение Верховной Рады, военное положение в Украине предлагается продлить на 90 дней с 25 мая 2022 года. Документ опубликован на сайте Рады.

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Также глава государства предлагает продлить сроки всеобщей мобилизации с 25 мая на 90 дней.

Ранее 18 мая в парламент были внесены законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Верховная Рада еще не утвердила соответствующие указы президента.

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Инфографика: itd.rada.gov.ua

Инфографика: itd.rada.gov.ua

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