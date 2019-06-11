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Зеленский предлагает Раде назначить Пристайко вместо Климкина

Сегодня, 15:31
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Зеленский предлагает Раде назначить Пристайко вместо Климкина - фото

Радио Свобода

Зеленский предлагает назначить Пристайко новым главой МИД

Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский подписал представление об увольнении с должности главы МИД Павла Климкина.

Кроме того, по словам Рябошапки, Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко.

«Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», — сказал он.

Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.

Климкин заявлял, что после отставки намерен стать народным депутатом.

Климкин добавил, что находится в поиске команды для дальнейшего похода в политику.

Вадим Пристайко же был назначен заместителем главы Администрации президента.

Теги:   Вадим Пристайко Павел Климкин Владимир Зеленский

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