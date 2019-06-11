Зеленский предлагает Раде назначить Пристайко вместо Климкина
Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский подписал представление об увольнении с должности главы МИД Павла Климкина.
Кроме того, по словам Рябошапки, Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко.
«Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», — сказал он.
Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.
Климкин заявлял, что после отставки намерен стать народным депутатом.
Климкин добавил, что находится в поиске команды для дальнейшего похода в политику.
Вадим Пристайко же был назначен заместителем главы Администрации президента.