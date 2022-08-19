Секрет президента. Известные украинцы — о том, был ли прав Владимир Зеленский, когда не предупредил страну о вторжении РФ 19 августа, 14:51 Эксклюзив НВ Сергей Гайдай, Леонид Остальцев, Александра Кольцова и другие соотечественники ответили на вопрос: Должен ли был президент Зеленский предупредить украинцев о вторжении РФ (Фото:Коллаж НВ)

Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции:

По-моему, лучшим решением было бы изложить известные ему тогда факты. Это было бы честно перед всеми. И тогда каждый принимал бы решение, исходя из фактов.

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Президент же сказал, что широкомасштабного наступления не будет. Собственно, это многих успокоило. И потому президент сопричастен к ошибочным решениям многих. Подчеркну, что именно сопричастен, а не несет полную ответственность.

Александр Данилюк, экс-секретарь СНБО Украины, в прошлом — министр финансов Украины:

У меня всегда была позиция, еще до войны, что власть избирается для того, чтобы быть максимально откровенной с народом. Это значит, что скрывать информацию от народа, аргументируя это тем, будто народ как-то неправильно это воспримет, не так будет себя вести, создавать панику и т. д. , это значит — не доверять народу, который тебя избрал.

Думаю, что у нас люди, как мы и убедились в этом, зрелые и сами умеют принимать решения.

Впрочем, мне кажется, что на самом деле была немного другая ситуация. Думаю, что сама власть в это [вторжение] не верила, не могла это переварить, потому и молчала, а сейчас пытается сказать, мол, знали, верили, но не доверяли народу.

Но на самом деле ключевое, что после такого месседжа президента это обернется тем, что люди не будут доверять власти, потому что не будут знать, что сейчас является правдой и что от них скрывают.

Алексей Антипович, директор Социологической группы Рейтинг:

Думаю, что не должен был [предупреждать]. Потому что паника была бы еще больше, чем 24 февраля. У нас бы, подготовившись, за границу выехало гораздо большее количество людей и т. д.

Но это трудный вопрос и, думаю, президент на то и есть руководителем государства, чтобы принимать трудные решения. Он [Зеленский] принял такое решение. Надеюсь, мы как-то готовились к нападению, но объявлять [об этом заранее], чтобы создавать панику не нужно было. Я этот тезис поддерживаю.

Изменится ли от этого доверие к президенту? На сегодняшний день доверие к Зеленскому близко к 90%. Заявляю вам это авторитетно. Так что не преувеличивайте влияние фейсбучного пузыря, который гоняет сам по себе, народ живет вне фейсбучного пузыря.

Александра Кольцова, певица, лидер группы Крихітка:

Мне кажется, что украинцы уже 400 лет не слушают никаких предупреждений. И если бы им сказали: копайте траншеи, делайте запасы, эвакуируйте детей, — многие просто бы смеялись и обвиняли власть, ее политических оппонентов в манипуляциях.

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