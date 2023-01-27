«Приглашаю Баха в Бахмут». Зеленский заявил о лицемерии руководства МОК, которое может допустить россиян и беларусов к Олимпиаде 27 января, 20:09 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский пригласил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в Бахмут, «чтобы он своими глазами увидел, что нейтральности не существует».

Ранее в МОК заявили, что готовы допустить российских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.



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В вечернем обращении в пятницу, 27 января, глава государства заявил, что Украина начинает «марафон честности, который будет направлен на то, чтобы очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и попыток „вытянуть“ в мировой спорт представителей государства-террориста».

Зеленский сказал, что разочарован заявлениями Баха и не раз говорил с ним, но так и не услышал, как тот собирается защищать спорт от пропаганды войны, если на международных соревнованиях будут присутствовать российские спортсмены. Он подчеркнул, что «любой „нейтральный“ флаг российских спортсменов запачкан кровью», а говорить об участии России в Олимпиаде можно только после того, как она остановит свою агрессию и террор.

«Украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен и сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом», — напомнил президент.

Украина сделает все, чтобы мир «защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста», добавил Зеленский.

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