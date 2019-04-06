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Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет на выборах – Разумков

Вчера, 08:14
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Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет на выборах – Разумков - фото

REUTERS/VALENTYN OGIRENKO

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что тот пожмет руку своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко, даже в случае своего проигрыша на выборах.

Об этом политолог заявил в эфире ток-шоу Голос народа на телеканале 112 Украина.

"Я думаю, что этого [поражения Зеленского - ред.] не произойдет, но, думаю, что да [пожмет руку - ред.]. Если это будет честная победа оппонента, я не верю в это, но я уверен, что если эта победа будет честной, Зеленский это сделает", - сказал Разумков в ответ на вопрос журналиста. 

Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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